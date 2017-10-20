НХЛ. Игроки «Вашингтона» посетили академию ФБР, Овечкин сломал дверь тараном
Игроки «Вашингтона» посетили академию ФБР, где им показали, как готовят сотрудников бюро расследований.
Хоккеисты отправились на экскурсию в академию, расположенную в городе Куантико (штат Вирджиния) для укрепления командного духа.
Игроки попробовали себя в рукопашном бою, а также пытались сломать двери специальным тараном, используемым для этого сотрудниками ФБР. Александру Овечкину для этого потребовалось несколько попыток.
FBI Agent @ovi8 #ALLCAPS pic.twitter.com/VIsd6Dm4rS— Washington Capitals (@Capitals) 18 октября 2017 г.
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