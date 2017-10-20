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    НХЛ. Игроки «Вашингтона» посетили академию ФБР, Овечкин сломал дверь тараном

    Теги светская хроника Вашингтон Александр Овечкин НХЛ

    Игроки «Вашингтона» посетили академию ФБР, где им показали, как готовят сотрудников бюро расследований. 

    Хоккеисты отправились на экскурсию в академию, расположенную в городе Куантико (штат Вирджиния) для укрепления командного духа.

    Игроки попробовали себя в рукопашном бою, а также пытались сломать двери специальным тараном, используемым для этого сотрудниками ФБР. Александру Овечкину для этого потребовалось несколько попыток. 

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