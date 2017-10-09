НХЛ. Защитник «Питтсбурга» Коул лишился нескольких зубов после попадания шайбы в лицо

Защитник «Питтсбурга» Йэн Коул не доиграл матч чемпионата с «Нэшвиллом» (4:0).

В первом периоде шайба попала в лицо американцу после того, как он пытался заблокировать бросок защитника «Предаторс» . В итоге Коул не смог покинуть площадку самостоятельно — шайба порвала ему губу и выбила несколько зубов.

Сроки восстановления защитника пока не названы.

Защитник «Питтсбурга» получил шайбой по лицу. А потом сделал селфи