НХЛ. Защитник «Питтсбурга» Коул лишился нескольких зубов после попадания шайбы в лицо
Защитник «Питтсбурга» Йэн Коул не доиграл матч чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:0).
В первом периоде шайба попала в лицо американцу после того, как он пытался заблокировать бросок защитника «Предаторс» Романа Йоси. В итоге Коул не смог покинуть площадку самостоятельно — шайба порвала ему губу и выбила несколько зубов.
Сроки восстановления защитника пока не названы.
Защитник «Питтсбурга» получил шайбой по лицу. А потом сделал селфи
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