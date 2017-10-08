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    Овечкину остался один хет-трик до рекорда Буре в НХЛ среди россиян

    Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Павел Буре

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Монреаля» (6:1) оформил свой 19-й хет-трик в регулярном чемпионате НХЛ.

    Среди россиян чаще забивал в одном матче 3 или более голов в НХЛ только Павел Буре, у которого 20 хет-триков в карьере.

    Общий рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки, у которого в общей сложности 50 хет-триков в регулярном чемпионате НХЛ.

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