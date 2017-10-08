Овечкину остался один хет-трик до рекорда Буре в НХЛ среди россиян

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Монреаля» (6:1) оформил свой 19-й хет-трик в регулярном чемпионате .

Среди россиян чаще забивал в одном матче 3 или более голов в НХЛ только , у которого 20 хет-триков в карьере.

Общий рекорд лиги принадлежит , у которого в общей сложности 50 хет-триков в регулярном чемпионате НХЛ.