Овечкину остался один хет-трик до рекорда Буре в НХЛ среди россиян
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Монреаля» (6:1) оформил свой 19-й хет-трик в регулярном чемпионате НХЛ.
Среди россиян чаще забивал в одном матче 3 или более голов в НХЛ только Павел Буре, у которого 20 хет-триков в карьере.
Общий рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки, у которого в общей сложности 50 хет-триков в регулярном чемпионате НХЛ.
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