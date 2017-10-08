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    Александр Овечкин: «Всегда делаю хет-трик, когда приезжает сестра жены. Надо бы убедить ее поехать на следующий матч»

    Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин Брукс Лайк НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою результативность в стартовых матчах НХЛ после покера в ворота «Монреаля» (6:1). 

    «Сейчас в городе моя жена и ее сестра, я делаю хет-трик всякий раз, когда она приезжает. Она уезжает в понедельник. Наверное, надо убедить ее поехать хотя бы в Тампу («Кэпиталс» проводят там следующий матч 9 октября – прим. Sports.ru).

    Конечно, приятно, когда ты так играешь, и когда твое звено так чувствует друг друга. Хочется играть поближе к воротам. Брукс Лайк (бывший игрок «Вашингтона» - прим. Sports.ru) говорил: «Если вы хотите денег, то нужно идти в банк, если голов – к воротам», – рассказал Овечкин. 

    Овечкин забил 7 голов в двух первых матчах. Такого не было 100 лет

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