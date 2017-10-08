Александр Овечкин: «Всегда делаю хет-трик, когда приезжает сестра жены. Надо бы убедить ее поехать на следующий матч»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою результативность в стартовых матчах после покера в ворота «Монреаля» (6:1).

«Сейчас в городе моя жена и ее сестра, я делаю хет-трик всякий раз, когда она приезжает. Она уезжает в понедельник. Наверное, надо убедить ее поехать хотя бы в Тампу («Кэпиталс» проводят там следующий матч 9 октября – прим. Sports.ru).

Конечно, приятно, когда ты так играешь, и когда твое звено так чувствует друг друга. Хочется играть поближе к воротам. Брукс Лайк (бывший игрок - прим. Sports.ru) говорил: «Если вы хотите денег, то нужно идти в банк, если голов – к воротам», – рассказал Овечкин.

Овечкин забил 7 голов в двух первых матчах. Такого не было 100 лет