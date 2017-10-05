НХЛ. «Калгари» объявил о подписании однолетнего контракта с Ягром
Форвард Яромир Ягр продолжит карьеру в «Калгари».
45-летний чех заключил однолетнее соглашение с «Флэймс» на 1 миллион долларов, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее стало известно, что еще 1 млн Ягр может заработать в виде бонусов.
Нападающему осталось провести 57 матчей в НХЛ, чтобы превзойти рекорд Горди Хоу по количеству проведенных игр в лиге.
В 82 матчах прошлого сезона за «Флориду» Ягр набрал 46 (16+30) очков.
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