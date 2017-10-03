Яромир Ягр: «На 99,9% этот сезон будет для меня последним в НХЛ»

Форвард Яромир Ягр прокомментировал договоренность с о подписании контракта.

«Сейчас испытываю смешанные чувства. С одной стороны, я очень ждал этого момента. С другой, все это довольно сильно затянулось. Приходить в новую команду, где ты никого не знаешь, и сразу выходить на лед – хорошего мало. К тому же я уже 5 месяцев не тренировался с командой, поэтому вряд ли будет хорошее начало. В первом матче сезона я точно не сыграю, сейчас главное – присоединиться к «Калгари» и начать тренировки.

Предложения и «Калгари» были практически одинаковыми. Но «Калгари» интересовался с самого начала. «Сент-Луис» выразил интерес только тогда, когда у них начались травмы. Они видели меня в качестве замены, и возвращение тех ребят сказалось бы на мне, как бы я ни играл. В «Калгари» же у меня есть шанс занять свое место. Но сейчас мне трудно сказать, насколько я смогу вписаться в их стиль.

Деньги? В мои годы мало кто предложит больше (смеется). С другой стороны, в таком случае и давления меньше. Никто уже не будет требовать 50-60 очков за сезон.

Сыграть за канадский клуб – это очень интересно, у меня еще не было такого опыта. Хотелось попробовать. На 99,9% этот сезон будет для меня последним в НХЛ, поэтому потом я смогу сказать, что хотя бы один год отыграл в Канаде», – сказал Ягр.