Рене Фазель: «Дисквалификация со стороны НХЛ? Возможно, Овечкин и другие игроки все равно поедут на Игры-2018»
Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением об участии хоккеистов НХЛ на Олимпийских играх-2018.
«Да, вопрос закрыт, но посмотрим, возможно, мы увидим игроков, которые захотят приехать на Олимпиаду, к примеру, Александр Овечкин сказал, что приедет.
Дисквалификация со стороны НХЛ? Да, но некоторые игроки могут сказать: «Хорошо, дисквалифицируйте меня, но я сыграю». Посмотрим.
Но, с другой стороны, мы всегда уважаем контракты и будем следовать правилам, которые существуют между НХЛ и нами», — сказал Фазель.
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