Рене Фазель: «Дисквалификация со стороны НХЛ? Возможно, Овечкин и другие игроки все равно поедут на Игры-2018»

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением об участии хоккеистов на Олимпийских играх-2018.

«Да, вопрос закрыт, но посмотрим, возможно, мы увидим игроков, которые захотят приехать на Олимпиаду, к примеру, сказал, что приедет.

Дисквалификация со стороны НХЛ? Да, но некоторые игроки могут сказать: «Хорошо, дисквалифицируйте меня, но я сыграю». Посмотрим.

Но, с другой стороны, мы всегда уважаем контракты и будем следовать правилам, которые существуют между НХЛ и нами», — сказал Фазель.