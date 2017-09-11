Вячеслав Фетисов: «Ни один идиот не будет расторгать контракт с клубом НХЛ ради Олимпиады»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение ИИХФ не разрешать игрокам принимать участие в Олимпиаде-2018.

«Ни один идиот сейчас не будет расторгать контракт с клубом НХЛ ради Олимпиады. Для Овечкина сложившаяся ситуация — неприятный факт. Он не сможет стать олимпийским чемпионом, хотя в 2022 году на Играх в Пекине Александр, может, еще и получит шанс.

Конечно, турнир в Южной Корее существенно потеряет в зрелищности из-за отсутствия игроков НХЛ. Для лиги прерывать сезон из-за Олимпиады стоит больших денег. Они пытались получить какую-то компенсацию от МОК и . Ведомство Баха ни с кем не делится, хотя зарабатывает колоссальные деньги, а у Фазеля средств на страховки игроков нет. Да и вопрос прямых трансляций там остро стоял.

Однако, на мой взгляд, НХЛ не права, что приняла решение не отпускать игроков», — сказал Фетисов.