Третьяк о том, что делать Овечкину без Олимпиады-2018: «Смириться, играть за «Вашингтон»
Глава ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет участвовать в Олимпиаде-2018.
– Что теперь делать Овечкину?
– Ничего. Играть за «Вашингтон». Ему надо смириться с этим.
Уже Международная федерация хоккея приняла решение, что игрокам, у которых есть контракт, не разрешат играть.
Ничего мы не можем сделать. К правилам надо прислушиваться.
Овечкин молодец, он хотел играть, но, к сожалению, НХЛ и Международная федерация не разрешают», – сказал Третьяк.
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