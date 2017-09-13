Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Третьяк о том, что делать Овечкину без Олимпиады-2018: «Смириться, играть за «Вашингтон»

    Теги ИИХФ Вашингтон Владислав Третьяк Александр Овечкин НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Глава ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет участвовать в Олимпиаде-2018.

    – Что теперь делать Овечкину?

    – Ничего. Играть за «Вашингтон». Ему надо смириться с этим.

    Уже Международная федерация хоккея приняла решение, что игрокам, у которых есть контракт, не разрешат играть.

    Ничего мы не можем сделать. К правилам надо прислушиваться.

    Овечкин молодец, он хотел играть, но, к сожалению, НХЛ и Международная федерация не разрешают», – сказал Третьяк.

    Овечкин не едет на Олимпиаду. Нас обманули

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться