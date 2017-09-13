Третьяк о том, что делать Овечкину без Олимпиады-2018: «Смириться, играть за «Вашингтон»

Глава ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о том, что форвард «Вашингтона» не сможет участвовать в Олимпиаде-2018.

– Что теперь делать Овечкину?

– Ничего. Играть за . Ему надо смириться с этим.

Уже Международная федерация хоккея приняла решение, что игрокам, у которых есть контракт, не разрешат играть.

Ничего мы не можем сделать. К правилам надо прислушиваться.

Овечкин молодец, он хотел играть, но, к сожалению, и Международная федерация не разрешают», – сказал Третьяк.

Овечкин не едет на Олимпиаду. Нас обманули