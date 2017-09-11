Олег Знарок: «На эмоциях сказал относиться к матчам со СКА попроще. Сейчас не могу это объяснить»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Ладой» (3:1) в матче регулярного чемпионата .

«Тяжелая игра, здорово стоял вратарь «Лады». Поймали нас на контратаке, хотя говорили, что нельзя терять шайбу на синей линии. В итоге пропустили. Моментов было много, реализовали их в третьем периоде.

Не первый матч мы много бросали по воротам, надо более профессионально относится к своим моментам. Пришлось отыгрываться. Такие игры закаляют команду.

Ошибки каждую игру надо исправлять, люди не играют без ошибок, сегодня их было немножко поменьше, не считая пропущенного гола.

На эмоциях сказал про то, что к СКА надо соперникам относиться попроще. Сейчас объяснить не могу», – заявил Знарок.

Олег Знарок: «Посоветовал бы соперникам относиться к СКА немного проще. Выкладываются с нами, а в следующем матче легко уступают»

СКА одержал 9-ю победу подряд. В прошлом сезоне серия побед составила 15 матчей