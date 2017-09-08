Олег Знарок: «Посоветовал бы соперникам относиться к СКА немного проще. Выкладываются с нами, а в следующем матче легко уступают»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Северсталью» (7:2) в матче регулярного чемпионата .

– У нас завершилась выездная серия. Будем считать, что удачно. Те, кто не видел, могут сказать, что игра прошла «в одну калитку», но это не так.

Были моменты, когда «Северсталь» могла зацепиться, перевернуть ход встречи. Но им немного не повезло в реализации моментов. Нас – с победой. – удачи.

– Сегодня был самый русский состав СКА. Что с легионерами?

– Все в порядке. Просто дали немного отдохнуть.

– У Широкова хет-трик. Ждет ли его какой-то бонус?

– Хет-трик? Я, если честно, не заметил (смеется).

– Вы сказали, что не всем довольны. Будут какие-то выводы?

– Даже при хорошем результате есть различные ошибки. Люди без ошибок не играют. Если есть грубые ошибки, то их надо исправлять, а если они повторяются из игры в игру, то это надо наказывать. Есть «шапка», модель игры, которую должны исполнять все хоккеисты.

– Любая серия имеет свойство прерываться. Не давит ли это на команду?

– Нет. Нам всегда тяжело играть, потому что все соперники настраиваются на нас по-особому, куда бы мы не приехали – везде полные дворцы.

Все думают, что обыграл СКА – и все получилось. Я бы посоветовал соперникам относиться к нам немного проще. Ведь выложившись в матчах с нами, они потом легко уступают следующему сопернику, – заявил Знарок.

СКА разгромил «Северсталь» – 7:2. Это 8-я победа подряд

Форвард СКА Широков сделал хет-трик в матче с «Северсталью». В этом сезоне он забил уже 8 голов