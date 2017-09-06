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    Олег Знарок о причинах не лучшей игры СКА: «Если хотите, мы с вами встретимся и разберем»

    Теги СКА Олег Знарок КХЛ Динамо Рига

    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Хорошо, что победили. В первом периоде не были готовы к очень быстрой игре рижан, поэтому играли неважно, нас накрывали. Где-то удачно забили.

    Не лучшая наша игра, но увозим из Риги три очка, что тоже неплохо. Моменты в большинстве были, не смогли забить, но это не значит, что теперь надо все менять.

    Причина не лучшей игры? Их много, надо разбор делать. Если хотите, мы с вами встретимся и разберем», – заявил Знарок.

    СКА снова выиграл. Это 7-я победа подряд

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