Олег Знарок о причинах не лучшей игры СКА: «Если хотите, мы с вами встретимся и разберем»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата .

«Хорошо, что победили. В первом периоде не были готовы к очень быстрой игре рижан, поэтому играли неважно, нас накрывали. Где-то удачно забили.

Не лучшая наша игра, но увозим из Риги три очка, что тоже неплохо. Моменты в большинстве были, не смогли забить, но это не значит, что теперь надо все менять.

Причина не лучшей игры? Их много, надо разбор делать. Если хотите, мы с вами встретимся и разберем», – заявил Знарок.

СКА снова выиграл. Это 7-я победа подряд