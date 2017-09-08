Рене Фазель: «Если у Овечкина будет действующий контракт с «Вашингтоном» – он не сможет сыграть на Олимпиаде»

Президент ИИХФ Рене Фазель подтвердил информацию о том, что игроки с контрактами в не будут допущены к участию в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

– Давайте представим, что Овечкин берет и приезжает в . Что дальше?

– Ох, это будет сложно решить. Кроме того, Олимпийский комитет России должен будет включить его в свой список. К концу сентября мы будем иметь все списки и, конечно, посмотрим, кого нам стоит ждать. И все же – мы, я имею в виду ИИХФ, уважаем контракты и законы. Никто не может быть выше законов.

Конечно, мы будем очень рады, если кто-то возьмет и приедет, но при этом должны быть очень осторожными. Стоит открыть одну неправильную дверь – и ее уже будет не закрыть. И на данный момент у нас с НХЛ есть устная договоренность о взаимном уважении контрактов. И если ее придерживаться, при том что у Овечкина будет действующий контракт с – он играть не сможет, – сказал Фазель.