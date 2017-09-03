В 2018 году начнется строительство новой арены «Автомобилиста»

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о планах строительства хоккейной арены для клуба .

«До старта ЧМ-2018 по футболу в центре Екатеринбурга будет демонтирована недостроенная телебашня и будут проведены работы по подготовке стройплощадки для строительства новой арены хоккейного клуба «Автомобилист».

Окончательного проектного решения пока нет, ориентировочная вместимость арены должна быть порядка 12 500 зрительских мест», – дал комментарии чиновник.