Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    В 2018 году начнется строительство новой арены «Автомобилиста»

    Теги Автомобилист КХЛ Леонид Рапопорт

    Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о планах строительства хоккейной арены для клуба «Автомобилист».

    «До старта ЧМ-2018 по футболу в центре Екатеринбурга будет демонтирована недостроенная телебашня и будут проведены работы по подготовке стройплощадки для строительства новой арены хоккейного клуба «Автомобилист».

    Окончательного проектного решения пока нет, ориентировочная вместимость арены должна быть порядка 12 500 зрительских мест», – дал комментарии чиновник.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться