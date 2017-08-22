Новый сезон КХЛ стартовал! Следите за новостями, расписанием и статистикой в приложении «КХЛ+» для Android и iPhone
Сезон 2017/2018 Континентальной Хоккейной Лиги стартовал! Уже сегодня будут сыграны шесть матчей турнира, кто станет победителем регулярного чемпионата и Кубка Гагарина?
Расписание всех матчей, новости, онлайн-статистику, push-уведомления и аналитику вы можете найти в обновленном приложении «КХЛ+».
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С приложением «КХЛ+» вы также получаете:
– Подробный календарь матчей.
– Анонсы, интервью спортсменов, результаты и мнения экспертов.
– Возможность выбора любимой команды и получения всех новостей и материалов только о ней.
– Полную статистику всех матчей плей-офф в режиме реального времени, а также статистику хоккеистов и команд.
– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды – статусы и комментарии.
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