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    Новый сезон КХЛ стартовал! Следите за новостями, расписанием и статистикой в приложении «КХЛ+» для Android и iPhone

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    Сезон 2017/2018 Континентальной Хоккейной Лиги стартовал! Уже сегодня будут сыграны шесть матчей турнира, кто станет победителем регулярного чемпионата и Кубка Гагарина?

    Расписание всех матчей, новости, онлайн-статистику, push-уведомления и аналитику вы можете найти в обновленном приложении «КХЛ+».

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    С приложением «КХЛ+» вы также получаете:

    – Подробный календарь матчей.

    – Анонсы, интервью спортсменов, результаты и мнения экспертов.

    – Возможность выбора любимой команды и получения всех новостей и материалов только о ней.

    – Полную статистику всех матчей плей-офф в режиме реального времени, а также статистику хоккеистов и команд.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды – статусы и комментарии.

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    У вас есть любимый клуб в КХЛ? Вы обязаны срочно скачать специальное приложение именно про ваш клуб по этой ссылке!

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