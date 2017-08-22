Новый сезон КХЛ стартовал! Следите за новостями, расписанием и статистикой в приложении «КХЛ+» для Android и iPhone

Сезон 2017/2018 Континентальной Хоккейной Лиги стартовал! Уже сегодня будут сыграны шесть матчей турнира, кто станет победителем регулярного чемпионата и Кубка Гагарина?

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