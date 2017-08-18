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    Команды НХЛ, НФЛ и МЛБ из Тампы пожертвовали денег на перенос памятника солдатам войск Конфедерации

    Теги Тампа-Бэй НХЛ НФЛ MLB Тампа-Бэй Тампа-Бэй политика

    Команды из Тампа-Бэй решили совершить пожертвования, чтобы памятник солдатам Конфедерации перенесли из сквера напротив здания местного правительства.

    «Лайтнинг» из НХЛ, «Букканирс» из НФЛ и «Рэйс» из MLB направили деньги, чтобы перенести памятник. «Этот памятник не разделяет ценности нашего общества», – говорится в заявлении клубов.

    106-летняя стелла носит название Memoria en Aeterna (вечная память – с латинского). Скульптура представляет собой солдата войск Конфедерации, возвращающегося с войны.

    В последнее время в США начались волнения в связи с беспорядками в Шарлотсвилле. Ультраправые выступили против сноса памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли.

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