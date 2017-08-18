Команды НХЛ, НФЛ и МЛБ из Тампы пожертвовали денег на перенос памятника солдатам войск Конфедерации

Команды из решили совершить пожертвования, чтобы памятник солдатам Конфедерации перенесли из сквера напротив здания местного правительства.

«Лайтнинг» из , «Букканирс» из НФЛ и «Рэйс» из MLB направили деньги, чтобы перенести памятник. «Этот памятник не разделяет ценности нашего общества», – говорится в заявлении клубов.

106-летняя стелла носит название Memoria en Aeterna (вечная память – с латинского). Скульптура представляет собой солдата войск Конфедерации, возвращающегося с войны.

В последнее время в США начались волнения в связи с беспорядками в Шарлотсвилле. Ультраправые выступили против сноса памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли.