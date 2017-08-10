Данис Зарипов: «Зачем сохранять контракт с «Ак Барсом», если не приношу пользы? Надо быть порядочным»
Дисквалифицированный на два года за допинг форвард Данис Зарипов прокомментировал расторжение контракта с «Ак Барсом».
– Это не была чья-то личная инициатива. Мы сели, поговорили и приняли решение. Оно было обоюдным. Никто никому ничего не навязывал.
– Логика «Ак Барса» тут понятна. А ваш-то резон в чем?
– А зачем мне сохранять контракт с Казанью, если я не приношу никакой пользы команде? Надо же в конце концов быть просто порядочным человеком. Не подставлять клуб, который на меня рассчитывал.
– Возможно ли, что после того, как вам скостят дисквалификацию или вообще ее снимут, вы с «Ак Барсом» вновь сядете за стол переговоров?
– По этому поводу мне пока сказать нечего. Сначала надо дождаться результатов. А потом… Потом все вполне возможно.
– Когда будете подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд?
– Сейчас не хотел бы по этому поводу ничего конкретного заявлять.
– Тогда последний вопрос, который волнует многих болельщиков, начались ли у вас переговоры с клубами НХЛ? Ведь разрыв отношений с «Ак Барсом» позволяет вам вести их уже на официальном уровне.
– И тут пока не могу сообщить что-то определенное. Ничего такого, что могло бы заинтересовать общественность. Давайте подождем развития событий, – сказал Зарипов.
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