Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за допинг, ответил на вопросы.

– Продолжаете подготовку к сезону?

– Безусловно, я каждый день тренируюсь, ведь любые паузы в моем возрасте могут сильно сказаться на моих дальнейших результатах. Несмотря на эти новые для меня дела, я продолжаю готовиться к сезону.

– Какова вероятность, что вы продолжите карьеру в НХЛ?

– Вероятность сейчас есть. Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ и также в КХЛ. В любом случае жду изменения результатов дисквалификации, – сказал хоккеист.

Нападающий в нынешнее межсезонье перешел из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс», но контракт с казанским клубом не вступил в силу из-за дисквалификации.

Зарипов попался на допинге. Как это возможно?