Данис Зарипов: «Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ»
Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за допинг, ответил на вопросы.
– Продолжаете подготовку к сезону?
– Безусловно, я каждый день тренируюсь, ведь любые паузы в моем возрасте могут сильно сказаться на моих дальнейших результатах. Несмотря на эти новые для меня дела, я продолжаю готовиться к сезону.
– Какова вероятность, что вы продолжите карьеру в НХЛ?
– Вероятность сейчас есть. Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ и также в КХЛ. В любом случае жду изменения результатов дисквалификации, – сказал хоккеист.
Нападающий в нынешнее межсезонье перешел из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс», но контракт с казанским клубом не вступил в силу из-за дисквалификации.
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