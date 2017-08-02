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    Данис Зарипов: «Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ»

    Теги Ак Барс Металлург Мг дисквалификации Данис Зарипов НХЛ допинг КХЛ

    Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за допинг, ответил на вопросы.

    – Продолжаете подготовку к сезону?

    – Безусловно, я каждый день тренируюсь, ведь любые паузы в моем возрасте могут сильно сказаться на моих дальнейших результатах. Несмотря на эти новые для меня дела, я продолжаю готовиться к сезону.

    – Какова вероятность, что вы продолжите карьеру в НХЛ?

    – Вероятность сейчас есть. Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ и также в КХЛ. В любом случае жду изменения результатов дисквалификации, – сказал хоккеист.

    Нападающий в нынешнее межсезонье перешел из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс», но контракт с казанским клубом не вступил в силу из-за дисквалификации.

    Зарипов попался на допинге. Как это возможно?

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