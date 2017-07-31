КХЛ 2 августа проведет заседание по поводу обжалования дисквалификации Зарипова в CAS

Медицинское управление 2 августа проведет заседание относительно двухлетней дисквалификации за допинг форварда Даниса Зарипова.

Цель заседания – обсуждение дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

На заседание приглашены генеральный менеджер магнитогорского Геннадий Величкин, главный врач клуба Михаил Новиков и сам 36-летний хоккеист.

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