КХЛ 2 августа проведет заседание по поводу обжалования дисквалификации Зарипова в CAS
Медицинское управление КХЛ 2 августа проведет заседание относительно двухлетней дисквалификации за допинг форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова.
Цель заседания – обсуждение дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
На заседание приглашены генеральный менеджер магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, главный врач клуба Михаил Новиков и сам 36-летний хоккеист.
Данис Зарипов о допинге: «Это все могло попасть в организм с едой»
Опрос
Что теперь будет с Зариповым?
26730 голосов 24
- Закончит карьеру61%
- Уедет в Америку25%
- Вернется через два года5%
- Вернется раньше9%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.