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    КХЛ 2 августа проведет заседание по поводу обжалования дисквалификации Зарипова в CAS

    Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов Геннадий Величкин допинг Михаил Новиков КХЛ CAS

    Медицинское управление КХЛ 2 августа проведет заседание относительно двухлетней дисквалификации за допинг форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова.

    Цель заседания – обсуждение дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

    На заседание приглашены генеральный менеджер магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, главный врач клуба Михаил Новиков и сам 36-летний хоккеист.

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