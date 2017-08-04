Тони Грэнато возглавит олимпийскую сборную США, Челиос войдет в штаб

Главным тренером сборной США на Олимпиаде-2018 станет бывший главный тренер «Колорадо» Тони Грэнато, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Официально об этом должно быть объявлено сегодня.

53-летний специалист ранее работал в тренерских штабах «Колорадо» (дважды занимал пост главного тренера), «Питтсбурга» и «Детройта». В минувшем сезоне был главным тренером команды университета Висконсина в NCAA.

Отметим, что в качестве игрока Грэнато участвовал в Олимпиаде-1988 в Калгари.

Его помощниками станут и Грег Браун, работающий в тренерском штабе Бостонского колледжа.