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    Тони Грэнато возглавит олимпийскую сборную США, Челиос войдет в штаб

    Теги Крис Челиос сборная США Тони Грэнато олимпийский хоккейный турнир

    Главным тренером сборной США на Олимпиаде-2018 станет бывший главный тренер «Колорадо» Тони Грэнато, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. 

    Официально об этом должно быть объявлено сегодня. 

    53-летний специалист ранее работал в тренерских штабах «Колорадо» (дважды занимал пост главного тренера), «Питтсбурга» и «Детройта». В минувшем сезоне был главным тренером команды университета Висконсина в NCAA. 

    Отметим, что в качестве игрока Грэнато участвовал в Олимпиаде-1988 в Калгари. 

    Его помощниками станут Крис Челиос и Грег Браун, работающий в тренерском штабе Бостонского колледжа. 

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