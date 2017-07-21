Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Илья Ковальчук: «Думаю, этот сезон будет для меня последним в СКА»

    Теги СКА Илья Ковальчук НХЛ КХЛ

    Нападающий СКА Илья Ковальчук рассказал, что в сезоне-2018/19 вернется в НХЛ.

    «Думаю, этот сезон в СКА будет для меня последним. Может, в лиге будет локаут, но на следующий год я хочу туда вернуться. Есть еще там мечты, которые не сбылись. Я решал недолго, у меня была встреча с руководством СКА по окончании сезона.

    Я сказал, что когда будет официальная информация о том, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, то останусь в клубе на 100 процентов. Особо никаких переговоров с другими клубами не было.

    Был интерес со стороны нескольких команд НХЛ, но сейчас об этом говорить неактуально, – сказал Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24».

    Когда Ковальчуку исполнится 35 лет, он станет неограниченно свободным агентом в НХЛ

    Ковальчук остался в КХЛ. Что пошло не так?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться