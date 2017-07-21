Нападающий СКА Илья Ковальчук рассказал, что в сезоне-2018/19 вернется в .

«Думаю, этот сезон в СКА будет для меня последним. Может, в лиге будет локаут, но на следующий год я хочу туда вернуться. Есть еще там мечты, которые не сбылись. Я решал недолго, у меня была встреча с руководством СКА по окончании сезона.

Я сказал, что когда будет официальная информация о том, что игроки НХЛ не поедут на , то останусь в клубе на 100 процентов. Особо никаких переговоров с другими клубами не было.

Был интерес со стороны нескольких команд , но сейчас об этом говорить неактуально, – сказал Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24».

Когда Ковальчуку исполнится 35 лет, он станет неограниченно свободным агентом в .

Ковальчук остался в КХЛ. Что пошло не так?