Форвард СКА Илья Ковальчук рассказал о переговорах с питерским клубом о новом контракте и возможности продолжения карьеры в НХЛ в следующем сезоне.

«Переговоры со СКА шли легко, недолго. Быстро договорились. Договорились не на свадьбе Овечкина, а до этого.

Я не вел переговоры с «Нью-Джерси». Как только понял, что НХЛ не едет на Олимпиаду, сразу сказал агенту, что я поеду в Питер на год. У меня нет никаких надежд уже, что НХЛ поедет. Начали разговаривать вообще в конце июня только. Много что говорил, не верьте сплетням, я ни с кем из НХЛ не говорил конкретно.

Контракт только на год, потому что в моем возрасте надо идти год за годом. Собираюсь ли следующим летом за океан? Давайте не будем загадывать, сейчас только 2017 год, непростой олимпийский сезон. Много игр за сборную, за клуб, надо набраться сил», – сказал Ковальчук.

Отметим, что для возвращения в НХЛ в это межсезонье Ковальчуку сначала нужно было подписать контракт с «Нью-Джерси», чтобы избежать необходимости согласования возвращения всеми командами. После этого «Девилс» могли обменять его в другой клуб.

Следующим летом Ковальчуку исполнится 35 лет, и он станет в НХЛ неограниченно свободным агентом.

Ковальчук остался в КХЛ. Что пошло не так?