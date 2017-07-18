Журналист Алексей Шевченко высказался о нападающем сборной России Илье Ковальчуке и олимпийском турнире в Южной Корее.

– Ковальчук остался в СКА – отлично, он поедет на Олимпиаду. Думаю, Олегу Знарку скажут, что он поедет на Олимпиаду…

– Вариант, что Знарок не возьмет Ковальчука, исключен?

– Есть вариант, при котором Илья не захочет поехать на Олимпиаду. Олег Валерьевич умеет ухудшить отношения с любым игроком. Могут они поссориться, и Илья просто не поедет. Сошлется на травму, усталость, на что угодно, но не поедет.

Вопрос в другом. Еще разу хочу поделиться этой инсайдерской информацией, о которой я уже говорил. У есть второй вариант календаря – вариант с олимпийской паузой. Есть шанс, и он сохраняется. Я думаю, что он будет еще обсуждаться. Игроки из НХЛ могут поехать на Олимпиаду.

Как мне рассказали ребята, выступающие в НХЛ, отказом от Олимпиады сильно недоволен . Очень сильно недоволен. У него большой авторитет в лиге, и они могут продавить.

Насколько я понимаю, календарь на период олимпийского турнира уже такой, что, в принципе, есть возможность прекратить все на две недели, а потом начать. Есть второй вариант, и это главное.

А представляете, если энхаэловцы поедут на Олимпиаду? Календарь КХЛ не предусматривает вторых вариантов. У нас даже этот с трудом сделали. И тут мы получаем две недели бессмысленной паузы до Олимпиады. В Корею хотел поехать Знарок, но с кем он туда поедет? С Гавриковым и Ковальчуком, да? Их два человека, может быть. Возможно, три. Мы на месяц остаемся без хоккея.

Я хочу просто дождаться этого решения НХЛ. Говорят, что оно может случиться аж в ноябре и они поедут на Олимпиаду, – сказал Шевченко.