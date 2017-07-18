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    Канада выразила желание провести контрольный матч с Россией перед Олимпиадой

    Теги ФХР сборная России контрольные матчи сборная Канады Федерация хоккея Канады Пхенчхан-2018 Дмитрий Курбатов сборная Южной Кореи олимпийский хоккейный турнир

    Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что сборная России перед олимпийским турниром в Пхенчхане может провести контрольные матчи с командами Южной Кореи и Канады.

    «Рабочий план подготовки есть. В нем есть договоренность с корейцами и высказанное пожелание от канадцев. Более подробно пока говорить не готов, потому что это прерогатива тренерского штаба и руководства сборной», – описал ситуацию функционер.

    Сборная России с 24 января начнет предолимпийский подготовительный сбор в Новогорске, а затем продолжит работу неподалеку от Сеула.

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