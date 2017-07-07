ЦСКА заплатил «Трактору» за Нестерова около 130 млн рублей
Стало известно, какую компенсацию ЦСКА выплатил «Трактору» за права на защитника Никиту Нестерова.
Сумма составила около 130 миллионов рублей. Сегодня было объявлено, что хоккеист заключил трехлетний контракт с московским клубом.
В минувшем сезоне защитник играл в НХЛ, где выступал за «Тампа-Бэй» и «Монреаль». Он провел в общей сложности 48 матчей в регулярном чемпионате, набрав 17 (4+13) очков при показателе полезности «0». На счету защитника 2 игры в Кубке Стэнли. В матчах плей-офф он не набрал очков, показатель полезности составил «-1».
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