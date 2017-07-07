«Трактор» обменяет права на Нестерова в ЦСКА

«Трактор» обменяет права на защитника Никиту Нестерова в , сообщает «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 24-летний игрок намерен продолжить карьеру в России. Московский клуб уже заявил о своем интересе к Нестерову.

Сейчас права на Нестерова в принадлежат , за который он выступал до отъезда в Северную Америку.

Там он провел 4 последних сезона, всего сыграв в НХЛ 132 матча и набрав 33 (9+24) очка.

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