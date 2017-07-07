«Трактор» обменяет права на Нестерова в ЦСКА
«Трактор» обменяет права на защитника Никиту Нестерова в ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
Ранее стало известно, что 24-летний игрок намерен продолжить карьеру в России. Московский клуб уже заявил о своем интересе к Нестерову.
Сейчас права на Нестерова в КХЛ принадлежат «Трактору», за который он выступал до отъезда в Северную Америку.
Там он провел 4 последних сезона, всего сыграв в НХЛ 132 матча и набрав 33 (9+24) очка.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.