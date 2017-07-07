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    «Трактор» обменяет права на Нестерова в ЦСКА

    Теги ЦСКА Трактор возможные переходы КХЛ Никита Нестеров

    «Трактор» обменяет права на защитника Никиту Нестерова в ЦСКА, сообщает «Чемпионат». 

    Ранее стало известно, что 24-летний игрок намерен продолжить карьеру в России. Московский клуб уже заявил о своем интересе к Нестерову. 

    Сейчас права на Нестерова в КХЛ принадлежат «Трактору», за который он выступал до отъезда в Северную Америку. 

    Там он провел 4 последних сезона, всего сыграв в НХЛ 132 матча и набрав 33 (9+24) очка. 

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