Главный тренер «Югры» рассказал о переезде в Ханты-Мансийск из Уфы.

– Вас считают уже элитным тренером: СКА, ЦСКА, . И вдруг «Югра».

– Для тренера не может быть элитных команд или команд в других каких-то значениях. Работа тренера всегда интересна, это всегда вызов. И в «Югре» необходимо прикладывать столько же усилий, сколько и в СКА. Вижу, что клуб хотят поднять на более высокий уровень. Это хороший вызов на самом деле.

– У «Салавата Юлаева» вроде все было хорошо. И вдруг такой поворот, взаимные упреки пошли.

– Я очень хорошо расстался с болельщиками Уфы. Я много времени проработал там, я работал честно, и сердцем тоже. Самое большое достижение прошлого сезона в том, что были полные трибуны и поддержка людей в течение всего сезона. У нас были объективные трудности и совершенно очевидные проблемы в команде.

Поэтому я думаю, что ни у болельщиков никаких претензий нет, ни у меня к ним. А руководство мне на самом деле мало интересно. Потому что те люди, которые как бы были руководителями в клубе… Я был разочарован тем, что говорится много, а делается мало. Поэтому я не думаю, что эти люди как-то долго будут работать в клубе. Для меня «Салават Юлаев» – это Уфа, это сердце, это дух Уфы.

В Уфе на самом деле интересно работать. Потому что люди любят хоккей. Когда приехал в Уфу, там на половине трибун не было народу. Потом команда в первый год очень удачно, завоевала бронзу. Наверное, могла бы лучше сыграть, будь у нас подлиннее скамейка.

Я уже тогда начал понимать, что здесь у нас так. А потом, когда увидел комплектацию команды на следующий год... Это, кстати, моя ошибка была, что я отдал на откуп, сам не проконтролировал персонажей, игроков, которые придут в команду.

– А тренер может это делать?

– Я думаю, что тренер обязан это делать. Не бывает так в клубе, чтобы без интересов тренера приглашались игроки, без понимания, какова модель игры тренера, какие требования ставит тренер перед командой. Есть такая хорошая, обоюдная работа людей, возглавляющих клуб, со спортивной составляющей, и с финансовой составляющей, – заявил Захаркин.

Напомним, что у Захаркина в «Салавате Юлаеве» были разногласия с генменеджером .