Генеральный менеджер «Славата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказался о конфликте с бывшим главным тренером команды .

- Если честно, не очень хочется вступать в эту дискуссию. У меня, конечно, очень много соображений на эту тему, но я бы отрезюмировал всю эту историю таким образом: каждый должен заниматься своим делом.

А когда человек занимается не своим делом, то возникают такие проблемы, которые были у нас.

– В каждом интервью Захаркина все сводится к селекции, и камни летят в ваш огород, даже если не называется фамилия. Это уже давно все называют информационной войной.

– Еще две недели, максимум месяц, и все забудут эту тему.

– Вы считаете себя победителем этой войны?

– Да вы что. Я вообще очень сожалею, что так произошло. Откровенно говоря, у меня были совсем другие ожидания.

Начнем с того, что все прекрасно знают – Захаркина в Уфу пригласил я. Причем, мне это стоило очень больших усилий. Другой вопрос, что ожидания не оправдались.

– Игорь Владимирович говорил, что для этого состава 1/4 финала конференции – потолок, специалисты утверждали, что у Уфы один из сильнейших составов в лиге. Вы какой точки зрения придерживаетесь?

– Я посередине между этими двумя точками зрения…

– Тренер сказал, что решение подписать – было вашим и тренера вратарей. Те, кто в курсе этой истории, хватались за голову от услышанного. Как было на самом деле?

– Во-первых, мне очень понравилась его фраза, что Кореньков пришел с «выкладками и таблицами». Какие выкладки, какие таблицы?

Во-вторых, ко мне Кореньков не приходил. И в-третьих, все было совсем по-другому. Игорь стоял в этом кабинете и объяснял мне, почему он хочет Сведберга.

– Почему?

– Я просто не хочу это озвучивать. Потому что это будет выглядеть, как перепалка.

– Болельщики же вас не слышат и возмущаются: «Почему не уволили Вайсфельда?» Вам не хочется ответить Захаркину по этой истории со Сведбергом?

– Мне не хочется это обсуждать. Если я вам скажу, что буду следующим президентом США, то это будет из этой же сферы.

Это просто неправда, и все было не так. Я не хочу вступать в эту дискуссию. Вообще, я думаю, что многие вещи, которые он говорит, по меньшей мере, некорректны.

– Может ли быть такое, что вы снова будете работать в одном клубе с Захаркиным?

– В этой жизни все бывает, конечно.

– То есть, обиды на него нет?

– Нет, конечно. Ситуация просто в том, что у нас разные взгляды. Абсолютно разные взгляды на процесс. Разные! – сказал Вайсфельд.