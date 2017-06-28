Генеральный менеджер Леонид Вайсфельд прокомментировал возможный переход нападающего в уфимский клуб.

«Мы, безусловно, заинтересованы в ряде игроков московского , как и все клубы лиги.

Для начала надо будет понять статус того или иного хоккеиста, потом сможем подтвердить нашу заинтересованность. Будем думать», – сказал функционер.