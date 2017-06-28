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    Леонид Вайсфельд: «Салават» заинтересован в игроках «Динамо», как и все клубы лиги»

    Теги Салават Юлаев возможные переходы Леонид Вайсфельд КХЛ Динамо Артем Федоров

    Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал возможный переход нападающего Артема Федорова в уфимский клуб.

    «Мы, безусловно, заинтересованы в ряде игроков московского «Динамо», как и все клубы лиги.

    Для начала надо будет понять статус того или иного хоккеиста, потом сможем подтвердить нашу заинтересованность. Будем думать», – сказал функционер.

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