Леонид Вайсфельд: «Салават» заинтересован в игроках «Динамо», как и все клубы лиги»
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал возможный переход нападающего Артема Федорова в уфимский клуб.
«Мы, безусловно, заинтересованы в ряде игроков московского «Динамо», как и все клубы лиги.
Для начала надо будет понять статус того или иного хоккеиста, потом сможем подтвердить нашу заинтересованность. Будем думать», – сказал функционер.
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