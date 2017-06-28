Артем Федоров может уйти из московского «Динамо» в «Салават»
Нападающий Артем Федоров может перейти из «Динамо» в «Салават Юлаев».
Предполагаемые причины перехода – неприемлемые условия нового контракта, предложенные игроку руководством московского клуба. В ближайшее время хоккеист может стать свободным агентом. Ожидается, что он подпишет контракт с новым клубом.
Нападающий в прошедшем сезоне провел в регулярке 48 матчей, набрав 26 (10+16) очков. На счету хоккеиста 5 игр и 3 (2+1) очка в плей-офф.
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