Артем Федоров может уйти из московского «Динамо» в «Салават»

Нападающий Артем Федоров может перейти из «Динамо» в .

Предполагаемые причины перехода – неприемлемые условия нового контракта, предложенные игроку руководством московского клуба. В ближайшее время хоккеист может стать свободным агентом. Ожидается, что он подпишет контракт с новым клубом.

Нападающий в прошедшем сезоне провел в регулярке 48 матчей, набрав 26 (10+16) очков. На счету хоккеиста 5 игр и 3 (2+1) очка в плей-офф.