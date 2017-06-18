Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков раскрыл подробности своей неприязни к .

– Многие американские и российские эксперты считают, что Евгений Малкин должен был стать самым ценным игроком плей-офф минувшего Кубка Стэнли. Согласны ли вы с ними?

– Я не смотрел и не смотрю матчи НХЛ, поэтому мне сложно сказать. Если специалисты так считают, то это их право. Тем более что Евгений действительно игрок высокого уровня. Но я считаю, что в НХЛ наплевательски, без уважения относятся к мировому хоккейному сообществу, поэтому я вообще не сторонник чего-то говорить об этой лиге.

– Вы имеете в виду отказ отпускать игроков на Олимпиаду-2018?

– Конечно. Я считаю, что это неуважение как к самим игрокам, так и ко всему хоккейному мировому сообществу. Эта лига проигнорировала всех. Своим отношением они просто всех послали подальше: идите вы все со своими Олимпиадами, мы тут делаем свою «игрушку» и зарабатываем на этом деньги. И все, мы живем спокойно, весело и удобно. У нас, мол, все лучшие игроки, а то, что этих сильнейших хоккеистов по всему миру воспитывают другие страны, вкладывают в них деньги, любовь и заботу, им это по барабану. Возврата никакого от них нет.

– А у вас такое же отношения было к НХЛ до этого решения лиги?

– Да. НХЛ это бизнес-корпорация, это их законы – выбивать какие-то для себя льготы по сравнению с другими лигами. Они миллиарды зарабатывают, но дать всему хоккейному сообществу полюбоваться лучшими хоккеистами вживую две недели, им это, как вы видите, поперек горла.

– Там аргументируют принятие такого решения тем, что хозяева клубов потеряют деньги.

– Вот видите, все там через деньги. А кто эти деньги принес? Это те же игроки, которые из Европы приезжают. Они создали их хоккей. Бесспорно, в НХЛ хоккей очень высокого уровня. Когда лучшие с лучшими играют, эволюция идет. Но они не хотят этого видеть на Олимпиаде. Вот и весь бизнес, – сказал Быков.

Вячеслав Быков об НХЛ: «Про спортивный террор говорить не хочется. Я не смотрю эту лигу. Не хочется ее пропагандировать»