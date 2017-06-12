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    Евгений Малкин о «Конн Смайте» Кросби: «Я не расстроен этим. Главное – победа команды»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал тот факт, что приз самому ценному игроку плей-офф-2017 достался не ему, а Сидни Кросби

    «Я не расстроен этим. Сейчас главное – победа команды. А это потрясающе.

    Сегодня было очень тяжело. Мы потратили много эмоций. Здорово, что мы забили в концовке. Удача сегодня была на нашей стороне», – сказал Малкин.

    Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли с 28 (10+18) очками в 25 матчах. Кросби отстал на одно очко. 

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