Евгений Малкин о «Конн Смайте» Кросби: «Я не расстроен этим. Главное – победа команды»

Форвард «Питтсбурга» прокомментировал тот факт, что приз самому ценному игроку плей-офф-2017 достался не ему, а .

«Я не расстроен этим. Сейчас главное – победа команды. А это потрясающе.

Сегодня было очень тяжело. Мы потратили много эмоций. Здорово, что мы забили в концовке. Удача сегодня была на нашей стороне», – сказал Малкин.

Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли с 28 (10+18) очками в 25 матчах. Кросби отстал на одно очко.