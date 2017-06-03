Директор скаутской службы «Далласа» Джо Макдоннелл поделился мнением о перспективах форварда ЦСКА Валерия Ничушкина, права на которого в принадлежат «Старс».

«Он сейчас в России, и мы расцениваем шансы на его возвращение как 50 на 50. Все зависит от него.

Если он вернется, ему надо будет наладить отношения с Хичкоком (тренер «Далласа» — прим. Sports.ru). Посмотрите на в плей-офф. Ничушкин может играть так же. Все зависит от того, хватит ли у него духа на этого. Если он этого захочет, он сможет выйти на такой уровень.

Для нашей команды очень важно получить его обратно», — сказал Макдоннелл.

Ничушкин был задрафтован «Далласом» под 10-м номером в 2013 году. В 79 играх своего дебютного сезона-2013/14 он набрал 34 (14+20) очка. Из-за операции на бедре нападающий пропустил почти весь следующий сезон (сыграл только 8 матчей). В 79 играх чемпионата-2015/16 на его счету было 29 (9+20) баллов за результативность.

Контракт Ничушкина с ЦСКА рассчитан еще на год.