НХЛ. Ничушкин может вернуться в «Даллас» этим летом
Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин может этим летом вернуться в «Даллас», который владеет правами на игрока в НХЛ.
Директор «Старс» по подбору игроков Джо МакДоннелл сообщил, что вероятность возвращения россиянина в Северную Америку составляет 50%.
Напомним, что контракт Ничушкина с ЦСКА рассчитан еще на один сезон.
Подробную статистику вступлений Ничушкина вы можете посмотреть здесь.
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