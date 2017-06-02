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    НХЛ. Ничушкин может вернуться в «Даллас» этим летом

    Теги ЦСКА возможные переходы Даллас НХЛ КХЛ Валерий Ничушкин

    Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин может этим летом вернуться в «Даллас», который владеет правами на игрока в НХЛ.

    Директор «Старс» по подбору игроков Джо МакДоннелл сообщил, что вероятность возвращения россиянина в Северную Америку составляет 50%.

    Напомним, что контракт Ничушкина с ЦСКА рассчитан еще на один сезон.

    Подробную статистику вступлений Ничушкина вы можете посмотреть здесь.

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