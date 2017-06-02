Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин может этим летом вернуться в «Даллас», который владеет правами на игрока в .

Директор «Старс» по подбору игроков Джо МакДоннелл сообщил, что вероятность возвращения россиянина в Северную Америку составляет 50%.

Напомним, что контракт Ничушкина с ЦСКА рассчитан еще на один сезон.

Подробную статистику вступлений Ничушкина вы можете посмотреть здесь.