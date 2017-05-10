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    Рене Фазель: «Беттмэн подтвердил, что НХЛ не отпустит своих игроков на Олимпиаду-2018»

    Теги ИИХФ Рене Фазель Гэри Беттмэн НХЛ олимпийский хоккейный турнир

    Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о содержании разговора с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном.

    «Во вторник у меня был телефонный разговор с Беттмэном, который снова сказал мне, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду-2018.

    Окончательным моментом является только смерть, но Гэри выразился очень ясно. Что я могу сделать?», – заявил Фазель.

    Напомним, НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не примут участие в предстоящей Олимпиаде в минувшем апреле.

    Рене Фазель: «В июле попробуем убедить Беттмэна и найти решение по игрокам НХЛ на Олимпиаде»

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