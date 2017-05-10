Рене Фазель: «Беттмэн подтвердил, что НХЛ не отпустит своих игроков на Олимпиаду-2018»
Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о содержании разговора с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном.
«Во вторник у меня был телефонный разговор с Беттмэном, который снова сказал мне, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду-2018.
Окончательным моментом является только смерть, но Гэри выразился очень ясно. Что я могу сделать?», – заявил Фазель.
Напомним, НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не примут участие в предстоящей Олимпиаде в минувшем апреле.
Рене Фазель: «В июле попробуем убедить Беттмэна и найти решение по игрокам НХЛ на Олимпиаде»
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