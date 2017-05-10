Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о содержании разговора с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном.

«Во вторник у меня был телефонный разговор с Беттмэном, который снова сказал мне, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду-2018.

Окончательным моментом является только смерть, но Гэри выразился очень ясно. Что я могу сделать?», – заявил Фазель.

Напомним, НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не примут участие в предстоящей Олимпиаде в минувшем апреле.

Рене Фазель: «В июле попробуем убедить Беттмэна и найти решение по игрокам НХЛ на Олимпиаде»