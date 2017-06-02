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    КХЛ: «Лига весьма обеспокоена событиями в «Динамо». Клуб должен предоставить документы по финансированию до следующей недели»

    Теги КХЛ Динамо кризис

    Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением относительно последних событий вокруг московского «Динамо».

    «По итогам прошедшего 24 мая совета директоров лиги «Динамо» был предоставлен 10-дневный срок для предоставления информации по финансированию основной команды клуба на сезон-2017/18. Этот срок истекает на следующей неделе.

    Лига весьма обеспокоена событиями, происходящими в клубе. В случае если «Динамо» не предоставит в указанный срок требуемый пакет документов, вопрос будет вынесен на обсуждение членов совета директоров», – сообщили в пресс-службе КХЛ.

    Вчера в офисе московского клуба прошел обыск, была изъята бухгалтерская документация. Следственные действия проводились сотрудниками МВД в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО «Динамо» Сергея Федорова. 

    Сегодня стало известно, что «Витязь» может объединиться с «Динамо».

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