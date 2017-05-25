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    Алексей Шевченко: «Вероятность того, что московское «Динамо» сыграет в следующем сезоне – 10%»

    Теги КХЛ Динамо Алексей Шевченко

    Журналист Алексей Шевченко поделился информацией о ситуации вокруг московского «Динамо».

    «Ровно десять дней дали московскому «Динамо», чтобы решить свои проблемы. Это единственный клуб в КХЛ, который вместо гарантий на следующий сезон принес лишь устное обещание генерального директора о том, что скоро все наладится. Но как скоро, никто сказать не может.

    Более того, ему никто и не обещал денег, а лишь помощь в поиске партнеров. А это совсем не то, если тебе гарантируют взнос.

    Я не буду давать прогнозы по вероятным спонсорам, но оцениваю вероятность того, что команда сыграет в следующем сезоне в десять процентов. Правда, там может все измениться хоть завтра.

    Но в КХЛ четко дали понять, что дольше десяти дней ждать не будут. Так что и календарь еще может быть другим», – написал Шевченко в своем обзоре.

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