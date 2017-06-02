Андрей Сафронов об обыске в офисе «Динамо»: «Это напоминало рейдерский захват из 90-х годов»

Генеральный директор московского Андрей Сафронов прокомментировал ситуацию с обыском в офисе клуба.

«То, что произошло в четверг в офисе, не просто странно, а очень странно. По сути это напоминало рейдерский захват из 90-х годов, вот только что захватывать, непонятно.

В XXI веке так вопросы не решаются в профессиональных спортивных клубах, видимо, «Динамо» будет первым. Кто-то же должен начинать.

Со стороны клуба все документы были предоставлены. Просто, как мне рассказали, оперативники приехали и не понимали, что они делают. Им приказали, и они поехали в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО «Динамо» Федорова», – сказал Сафронов.

В офисе московского «Динамо» прошел обыск, изъята бухгалтерская документация