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    Андрей Сафронов об обыске в офисе «Динамо»: «Это напоминало рейдерский захват из 90-х годов»

    Теги происшествия Андрей Сафронов КХЛ Динамо

    Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал ситуацию с обыском в офисе клуба.

    «То, что произошло в четверг в офисе, не просто странно, а очень странно. По сути это напоминало рейдерский захват из 90-х годов, вот только что захватывать, непонятно.

    В XXI веке так вопросы не решаются в профессиональных спортивных клубах, видимо, «Динамо» будет первым. Кто-то же должен начинать.

    Со стороны клуба все документы были предоставлены. Просто, как мне рассказали, оперативники приехали и не понимали, что они делают. Им приказали, и они поехали в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО «Динамо» Федорова», – сказал Сафронов.

    В офисе московского «Динамо» прошел обыск, изъята бухгалтерская документация

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