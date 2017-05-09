Журналист Боб Маккензи поделился мыслями о возможном возвращении форварда СКА Ильи Ковальчука в .

«Резонно предположить, Ковальчук не заинтересован в том, чтобы стать частью перестройки «Нью-Джерси». Он возвращается в НХЛ, желая незамедлительно получить шанс выиграть Кубок Стэнли», – написал канадец.

Нападающий сможет официально заключить контракт с клубом НХЛ не раньше 1 июля. Чтобы вернуться в лигу, форвард обязан сперва подписать соглашение с . Иначе он не сможет покинуть Voluntary Retirement List – список самовольно ушедших игроков. «Нью-Джерси» намерен обменять хоккеиста.

не сможет выбрать россиянина на драфте расширения. Клубы не смогут использовать пики ближайшего драфта, чтобы выменять форварда у «Нью-Джерси».

Нападающий еще ни разу не выигрывал Кубок Стэнли.

Ковальчук – в НХЛ? Забудьте