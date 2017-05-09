Боб Маккензи: «Ковальчук возвращается, чтобы сразу получить шанс выиграть Кубок Стэнли»
Журналист Боб Маккензи поделился мыслями о возможном возвращении форварда СКА Ильи Ковальчука в НХЛ.
«Резонно предположить, Ковальчук не заинтересован в том, чтобы стать частью перестройки «Нью-Джерси». Он возвращается в НХЛ, желая незамедлительно получить шанс выиграть Кубок Стэнли», – написал канадец.
Нападающий сможет официально заключить контракт с клубом НХЛ не раньше 1 июля. Чтобы вернуться в лигу, форвард обязан сперва подписать соглашение с «Нью-Джерси». Иначе он не сможет покинуть Voluntary Retirement List – список самовольно ушедших игроков. «Нью-Джерси» намерен обменять хоккеиста.
«Вегас» не сможет выбрать россиянина на драфте расширения. Клубы не смогут использовать пики ближайшего драфта, чтобы выменять форварда у «Нью-Джерси».
Нападающий еще ни разу не выигрывал Кубок Стэнли.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.