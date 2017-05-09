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    Боб Маккензи: «Ковальчук возвращается, чтобы сразу получить шанс выиграть Кубок Стэнли»

    Теги СКА возможные переходы Нью-Джерси Кубок Стэнли Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Вегас Боб Маккензи

    Журналист Боб Маккензи поделился мыслями о возможном возвращении форварда СКА Ильи Ковальчука в НХЛ.

    «Резонно предположить, Ковальчук не заинтересован в том, чтобы стать частью перестройки «Нью-Джерси». Он возвращается в НХЛ, желая незамедлительно получить шанс выиграть Кубок Стэнли», – написал канадец.

    Нападающий сможет официально заключить контракт с клубом НХЛ не раньше 1 июля. Чтобы вернуться в лигу, форвард обязан сперва подписать соглашение с «Нью-Джерси». Иначе он не сможет покинуть Voluntary Retirement List – список самовольно ушедших игроков. «Нью-Джерси» намерен обменять хоккеиста.

    «Вегас» не сможет выбрать россиянина на драфте расширения. Клубы не смогут использовать пики ближайшего драфта, чтобы выменять форварда у «Нью-Джерси».

    Нападающий еще ни разу не выигрывал Кубок Стэнли.

    Ковальчук – в НХЛ? Забудьте

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