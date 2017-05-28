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    Владислав Третьяк: «Поздравляю СКА от лица миллионов болельщиков по всей России»

    Теги СКА сборная России Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина ЧМ-2017

    Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил СКА с победой в Кубке Гагарина на чемпионском параде в Санкт-Петербурге.

    «От миллионов болельщиков по всей России и за ее пределами поздравляю СКА с победой.

    Двойное спасибо за игроков, которые представили нашу команду на ЧМ-2017. Основу составили именно они», – сказал функционер.

    На ЧМ-2017 сборная России заняла третье место.

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