Владислав Третьяк: «Поздравляю СКА от лица миллионов болельщиков по всей России»
Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил СКА с победой в Кубке Гагарина на чемпионском параде в Санкт-Петербурге.
«От миллионов болельщиков по всей России и за ее пределами поздравляю СКА с победой.
Двойное спасибо за игроков, которые представили нашу команду на ЧМ-2017. Основу составили именно они», – сказал функционер.
На ЧМ-2017 сборная России заняла третье место.
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