Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил с победой в Кубке Гагарина на чемпионском параде в Санкт-Петербурге.

«От миллионов болельщиков по всей России и за ее пределами поздравляю СКА с победой.

Двойное спасибо за игроков, которые представили нашу команду на ЧМ-2017. Основу составили именно они», – сказал функционер.

На ЧМ-2017 сборная России заняла третье место.

Как собрать чемпионскую команду. Версия Романа Ротенберга