рассматривает возможность заключить контракт с нападающим Стефаном Да Костой.

Хоккеист провел последние три сезона в . Срок действия контракта с московским клубом истек 30 апреля. Нападающий ранее заявил, что не исключает вариант с возвращением в Северную Америку.

Хоккеист уже выступал в . Он провел четыре сезона в системе «Оттавы». На счету нападающего 47 матчей в НХЛ и 11 (7+4) очков.