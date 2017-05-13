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    НХЛ. «Вегас» рассматривает возможность подписать Да Косту

    Теги ЦСКА возможные переходы НХЛ КХЛ Стефан Да Коста Вегас

    «Вегас» рассматривает возможность заключить контракт с нападающим Стефаном Да Костой.

    Хоккеист провел последние три сезона в ЦСКА. Срок действия контракта с московским клубом истек 30 апреля. Нападающий ранее заявил, что не исключает вариант с возвращением в Северную Америку.

    Хоккеист уже выступал в НХЛ. Он провел четыре сезона в системе «Оттавы». На счету нападающего 47 матчей в НХЛ и 11 (7+4) очков.

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