Нападающий «Вегаса» Вадим Шипачев рассказал о своем решении перейти из СКА в клуб .

«Когда решился уехать? После того, как поиграл на Кубке мира. Мне и раньше рассказывали, каково это выступать в Северной Америке, как там все устроено. Артемий Панарин много рассказывал. Но тут я приехал в Торонто, все увидел собственными глазами и окончательно принял решение.

Новость о том, что я подписал контракт, пришла во время чемпионата мира. Роман просто подошел и поздравил меня, пожелал успеха.

Со Знарком мы говорили. Он сказал, что, конечно, хотел бы видеть меня в своей команде, но раз я принял такое решение – хорошо. В конце концов, хоккеист сам решает, как ему строить карьеру.

Если я сейчас не поеду за океан, то, возможно, у меня больше не будет такой возможности. Конечно, на Олимпиаде хочет сыграть каждый хоккеист. Это очень престижно. Но ведь там еще ничего непонятно. Помню, что перед Сочи в НХЛ тоже отказывались от участия, а потом согласились. Может быть, и в этот раз так будет», – сказал Шипачев.

Ранее «Вегас» подписал 2-летний контракт с Шипачевым на 9 миллионов долларов.

Подробную статистику выступлений игрока можно посмотреть здесь.