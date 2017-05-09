Дэн Милстейн, агент защитника сборной России Владислава Гаврикова, высказался на тему будущего своего клиента.

По словам представителя хоккеиста, проспект примет решение о том, где ему играть в следующем сезоне, только после .

Генеральный менеджер американского клуба Ярмо Кекяляйнен вылетит в Европу в конце недели. Он может провести переговоры с Гавриковым и Милстейном. «Коламбус» выбрал хоккеиста под общим 159-м номером на драфте 2015 года.

В права на защитника принадлежат «Локомотиву». Ранее сообщалось, что их может выкупить СКА.