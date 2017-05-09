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    НХЛ. Гавриков определится насчет контракта с «Коламбусом» после ЧМ

    Теги Локомотив СКА сборная России возможные переходы Коламбус НХЛ КХЛ Ярмо Кекяляйнен ЧМ-2017 Владислав Гавриков Дэн Милстейн

    Дэн Милстейн, агент защитника сборной России Владислава Гаврикова, высказался на тему будущего своего клиента.

    По словам представителя хоккеиста, проспект «Коламбуса» примет решение о том, где ему играть в следующем сезоне, только после ЧМ-2017.

    Генеральный менеджер американского клуба Ярмо Кекяляйнен вылетит в Европу в конце недели. Он может провести переговоры с Гавриковым и Милстейном. «Коламбус» выбрал хоккеиста под общим 159-м номером на драфте 2015 года.

    В КХЛ права на защитника принадлежат «Локомотиву». Ранее сообщалось, что их может выкупить СКА.

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