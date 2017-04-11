Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказался на тему потолка зарплат в КХЛ.

«С моей точки зрения, в лиге есть очень серьезные проблемы. Когда КХЛ была только образована, декларировали идею, что мы догоним и перегоним НХЛ. Я тогда подумал, что это невозможно. Социальный уровень разный у наших стран. Когда мы стали работать, я осознал, что основная проблема в другом. Суть в том, что при существующем положении мы их никогда не догоним.

В НХЛ вся идея связана с тем, чтобы был соревновательный эффект, чтобы поддерживался интерес у аудитории, чтобы любая команда могла выиграть. «Чикаго» болтался внизу, а потом за счет грамотной селекционной работы стал командой-династией. «Детройт» долгие годы выигрывал, а сейчас они отступили назад. Думаю, через несколько лет «Ред Уингз» вновь поднимутся.

У нас какая ситуация в КХЛ? Соревнования подразумевают равные возможности на старте. Понятно, что есть бедные и богатые клубы, это нормально. Другое дело, что нужно эту разницу между бедными и богатыми сокращать. Почему одна команда может иметь пять иностранцев, а другая — сколько хочешь? Потолок зарплат условно есть, но его можно превышать.

Я работал в разных клубах. Как рассуждают хозяева команд? Они спрашивают: «Какой потолок?». Допустим — 1000 рублей. Они дают эту сумму и ставят цель выиграть Кубок Гагарина. Другое дело, что этот потолок можно превышать хоть в два, хоть в пять раз. Главное — плати налог на роскошь. А руководитель рассуждает с той позиции, что дал максимальные деньги.

Но на самом деле это не максимум. Надо стараться минимизировать расстояние между потолком и полом. Весомым аргументом против этого было то, что тогда в КХЛ не останется звезд. Давайте двух звезд выведем за потолок, и тогда звездные хоккеисты будут равномерно распределены по всем клубам и интерес будет у всех зрителей. Не должно быть полуфиналов со счетом 4-0», – сказал Вайсфельд.