Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал возможный отъезд форварда Михаила Воробьева в Северную Америку.

«Мы сделали ему предложение. Он принимает решение, все зависит от Михаила. Некоторые говорят, а в каком возрасте надо уезжать в НХЛ? Такого возраста нет. Кому-то в 15, а другому в 25. Но когда я начинаю приводить свои аргументы хоккеисту, то он воспринимает меня как генерального менеджера клуба. Что я хочу его любыми путями оставить в команде. Но я никогда не преследую такой цели. Я 13 лет проработал скаутом НХЛ. Прекрасно знаю все эти вещи. Для меня не является трагедией, если игрок уехал в НХЛ.

Воробьев только в конце зацепился за основной состав. Если говорить о нем, он хоккеист креативного плана, по большему счету центр первого-второго звена, а это набор очков. Посмотрите его статистику, и она не потрясает сейчас. В моем понимании ещё два-три года – и он будет топовым игроком, но какое решение он примет, я не знаю.

Могу сказать, что в его положении, когда у него есть высокая вероятность места в основном составе команды КХЛ, ему нужно стать первым-вторым центром, попасть в национальную сборную и тогда ехать в НХЛ. Если бы он не попадал в состав, то тогда другое дело. Сейчас ехать неразумно!» – сказал Вайсфельд.