Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о системе потолка зарплат в .

– Нужен ли жесткий потолок зарплат?

– Сначала был потолок, который никто не мог пробить, настолько он был высокий. Потом его стали опускать и разрешили платить налог на роскошь, который идет на целевое использование в КХЛ.

Это опять же к вопросу об уравниловке. Мы хотим, чтобы у нас были звезды? Потому что я считаю, что без звезд мы начнем терять болельщиков. Звездные имена – такие, как , Радулов, – всегда будут привлекать миллионы зрителей.

А когда скажут, давайте мы разрешим по одной звезде в каждой команде... Ну, один в поле не воин. Поэтому считаю, что нынешняя система должна пожить еще немножко. Сколько? 3-5 лет? Когда клубы благодаря своим владельцам, спонсорам, маркетингу могут тратить больше денег на зарплаты, но при этом платить налог на роскошь, который идет на развитие КХЛ...

Когда говорят, что у нас только один клуб, вот СКА всех купил... Давайте все-таки историю проанализируем. СКА, ЦСКА, «Локомотив», Магнитогорск, «Динамо» (ну, может, сейчас у «Динамо» нелучшие времена), , Уфа – эти клубы никогда не испытывали проблемы с финансированием. Я очень хорошо помню, что когда первый раз ввели налог на роскошь, пять клубов превысили потолок зарплат. Пять!

Давайте вспомним, сколько у нас клубов играло в первенстве СССР. Их было 8, по-моему, сначала. Надо не заниматься «Городом солнца», а смотреть от реалий нашей экономической жизни, как мы будем развивать наш спорт.

Хочу еще раз отметить: это не совпадение, что только после создания КХЛ мы снова стали выигрывать мировые первенства. В мае 2008-го лига уже была зарегистрирована, многие игроки уже с контрактами поехали на ЧМ. После этого мы смогли выиграть чемпионат мира – и не один раз причем.

Конечно, пока в этот период две Олимпиады были крайне неудачными, к сожалению. И вряд ли мы увидим игроков на Олимпиаде в Корее, но это этого значение Игр меньше не станет, – сообщил Медведев в эфире программы «100 процентов хоккея» на радио «Спорт FM».

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