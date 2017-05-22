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    Кубок Стэнли. Малкин – рекордсмен «Питтсбурга» по числу матчей и 2-й – по числу голевых передач

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Яромир Ягр Марио Лемье Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ рекорды

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в финальной игре Восточной конференции плей-офф с «Оттавой» (7:0, 3-2 в серии) сделал три голевые передачи.

    Россиянин провел 141-й матч в Кубках Стэнли и вышел на первое место в истории «пингвинов», обойдя Яромира Ягра. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провел 140-й матч и сравнялся с Ягром.

    Кроме того, Малкин вышел на второе место в истории «пингвинов» по числу (98) голевых передач в плей-офф, превзойдя Марио Лемье (96). На первом месте со 100 передачами находится Кросби.

    В 17 матчах текущего турнира Малкин набрал 23 (6+17) очка и по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров.

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