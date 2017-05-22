Форвард «Питтсбурга» в финальной игре Восточной конференции плей-офф с «Оттавой» (7:0, 3-2 в серии) сделал три голевые передачи.

Россиянин провел 141-й матч в Кубках Стэнли и вышел на первое место в истории «пингвинов», обойдя Яромира Ягра. Капитан Сидни Кросби провел 140-й матч и сравнялся с Ягром.

Кроме того, Малкин вышел на второе место в истории «пингвинов» по числу (98) голевых передач в плей-офф, превзойдя (96). На первом месте со 100 передачами находится Кросби.

В 17 матчах текущего турнира Малкин набрал 23 (6+17) очка и по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров.