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    Малкин догнал Ягра, повторив рекорд «Питтсбурга» по числу матчей в Кубках Стэнли

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Яромир Ягр Евгений Малкин НХЛ рекорды

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин принимает участие в финальной игре Восточной конференции плей-офф с «Оттавой» (3:0, идет 2-й период, 1-2 в серии).

    Это 140-й матч россиянина в Кубках Стэнли, и он повторил рекорд «пингвинов», сравнявшись с Яромиром Ягром.

    Всего Малкин набрал в плей-офф за карьеру 149 (54+95) очков (все – в одном клубе), на счету Ягра 147 (65+82) баллов за результативность в составе «Питтсбурга».

    В 16 играх текущего плей-офф Малкин набрал 20 (6+14) очков и по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.

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