Малкин догнал Ягра, повторив рекорд «Питтсбурга» по числу матчей в Кубках Стэнли

Форвард «Питтсбурга» принимает участие в финальной игре Восточной конференции плей-офф с «Оттавой» (3:0, идет 2-й период, 1-2 в серии).

Это 140-й матч россиянина в Кубках Стэнли, и он повторил рекорд «пингвинов», сравнявшись с .

Всего Малкин набрал в плей-офф за карьеру 149 (54+95) очков (все – в одном клубе), на счету Ягра 147 (65+82) баллов за результативность в составе .

В 16 играх текущего плей-офф Малкин набрал 20 (6+14) очков и по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.