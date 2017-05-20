Малкин догнал Ягра, повторив рекорд «Питтсбурга» по числу матчей в Кубках Стэнли
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин принимает участие в финальной игре Восточной конференции плей-офф с «Оттавой» (3:0, идет 2-й период, 1-2 в серии).
Это 140-й матч россиянина в Кубках Стэнли, и он повторил рекорд «пингвинов», сравнявшись с Яромиром Ягром.
Всего Малкин набрал в плей-офф за карьеру 149 (54+95) очков (все – в одном клубе), на счету Ягра 147 (65+82) баллов за результативность в составе «Питтсбурга».
В 16 играх текущего плей-офф Малкин набрал 20 (6+14) очков и по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.
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