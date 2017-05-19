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    Харийс Витолиньш: «Кузнецова, вероятно, выпустим в звене с Кучеровым и Панариным»

    Теги сборная России сборная Канады Евгений Кузнецов Харийс Витолиньш Артемий Панарин Никита Кучеров ЧМ-2017

    Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился информацией об игровых сочетаниях накануне матча с командой Канады.

    «Кузнецова, вероятно, выпустим в звене с Кучеровым и Панариным. У них неплохо получалось.

    Все ребята в сборной полны энергии. Им всем хочется сыграть с Канадой, проверить свои силы.

    У нас есть игроки, которые хорошо разыгрывают. Есть те, кто пластается и ловит шайбу на себя, выполняя черновую работу», – сказал Витолиньш.

    Кузнецов, Кучеров и Панарин катались вместе на тренировке сборной России

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