Харийс Витолиньш: «Кузнецова, вероятно, выпустим в звене с Кучеровым и Панариным»
Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился информацией об игровых сочетаниях накануне матча с командой Канады.
«Кузнецова, вероятно, выпустим в звене с Кучеровым и Панариным. У них неплохо получалось.
Все ребята в сборной полны энергии. Им всем хочется сыграть с Канадой, проверить свои силы.
У нас есть игроки, которые хорошо разыгрывают. Есть те, кто пластается и ловит шайбу на себя, выполняя черновую работу», – сказал Витолиньш.
Кузнецов, Кучеров и Панарин катались вместе на тренировке сборной России
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