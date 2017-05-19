Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился информацией об игровых сочетаниях накануне матча с командой Канады.

« , вероятно, выпустим в звене с Кучеровым и Панариным. У них неплохо получалось.

Все ребята в сборной полны энергии. Им всем хочется сыграть с Канадой, проверить свои силы.

У нас есть игроки, которые хорошо разыгрывают. Есть те, кто пластается и ловит шайбу на себя, выполняя черновую работу», – сказал Витолиньш.

Кузнецов, Кучеров и Панарин катались вместе на тренировке сборной России