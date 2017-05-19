Наместников пропустил тренировку сборной России, Кузнецов, Кучеров и Панарин катались вместе
Сборная России провела тренировку накануне полуфинала ЧМ-2017.
Травмированный нападающий Владислав Наместников на площадку не выходил. Форварды Артемий Панарин, Евгений Кузнецов и Никита Кучеров работали в одной тройке.
Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
«Синие»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин.
«Красные»: Иван Проворов – Андрей Миронов; Артемий Панарин – Евгений Кузнецов — Никита Кучеров.
«Черные»: Виктор Антипин – Антон Белов; Никита Гусев – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов.
«Белые»: Дмитрий Орлов – Артем Зуб; Сергей Плотников – Владимир Ткачев – Александр Барабанов.
Соперником россиян в полуфинале будет сборная Канады.
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