Наместников пропустил тренировку сборной России, Кузнецов, Кучеров и Панарин катались вместе

Сборная России провела тренировку накануне полуфинала .

Травмированный нападающий Владислав Наместников на площадку не выходил. Форварды Артемий Панарин, и Никита Кучеров работали в одной тройке.

Вратари: , Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

«Синие»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – .

«Красные»: Иван Проворов – Андрей Миронов; – Евгений Кузнецов — Никита Кучеров.

«Черные»: Виктор Антипин – Антон Белов; Никита Гусев – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов.

«Белые»: Дмитрий Орлов – Артем Зуб; Сергей Плотников – Владимир Ткачев – Александр Барабанов.

Соперником россиян в полуфинале будет сборная Канады.

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