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    Наместников пропустил тренировку сборной России, Кузнецов, Кучеров и Панарин катались вместе

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    Сборная России провела тренировку накануне полуфинала ЧМ-2017.

    Травмированный нападающий Владислав Наместников на площадку не выходил. Форварды Артемий Панарин, Евгений Кузнецов и Никита Кучеров работали в одной тройке.

    Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

    «Синие»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин.

    «Красные»: Иван Проворов – Андрей Миронов; Артемий Панарин – Евгений Кузнецов — Никита Кучеров.

    «Черные»: Виктор Антипин – Антон Белов; Никита Гусев – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов.

    «Белые»: Дмитрий Орлов – Артем Зуб; Сергей Плотников – Владимир Ткачев – Александр Барабанов.

    Соперником россиян в полуфинале будет сборная Канады.

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